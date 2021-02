Malattie rare: nuovo anticorpo efficace su gastrite e duodenite eosinofila (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Si chiama AK002 (lirentelimab) il nuovo anticorpo monoclonale che può rivelarsi utile per la gastrite e la duodenite eosinofila, condizioni cliniche rare ma sempre più di frequente riscontro. A rivelarlo uno studio multicentrico americano guidato dal ricercatore Evan S. Dellon, professore della divisione di gastroenterologia ed epatologia della Scuola di Medicina dell'Università della Carolina del Nord pubblicato sul New England Journal of Medicine. Lo studio - il primo randomizzato in pazienti con gastrite e duodenite eosinofila, condizioni ancora poco studiate e per le quali c'è un urgente bisogno di trattamenti efficaci - ha raggiunto la fase II e mostra che un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Si chiama AK002 (lirentelimab) ilmonoclonale che può rivelarsi utile per lae la, condizioni clinichema sempre più di frequente riscontro. A rivelarlo uno studio multicentrico americano guidato dal ricercatore Evan S. Dellon, professore della divisione di gastroenterologia ed epatologia della Scuola di Medicina dell'Università della Carolina del Nord pubblicato sul New England Journal of Medicine. Lo studio - il primo randomizzato in pazienti con, condizioni ancora poco studiate e per le quali c'è un urgente bisogno di trattamenti efficaci - ha raggiunto la fase II e mostra che un...

