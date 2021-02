TV7Benevento : Malattie rare, nuovo anticorpo efficace su gastrite e duodenite eosinofila... - fisco24_info : Malattie rare, nuovo anticorpo efficace su gastrite e duodenite eosinofila: Si chiama AK002 (lirentelimab) il nuovo… - Adnkronos : #Malattierare, nuovo #anticorpo efficace su gastrite e duodenite eosinofila - NicolaFloris1 : RT @Telethonitalia: Vuoi fare qualcosa di importante? Fai un gesto d’amore. Sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per Arianna… - AssobiotecNews : Esito positivo nel 72% dei casi per i farmaci orfani che hanno fatto richiesta di innovatività. I dati del V Quader… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

Gastrite e duodenite eosinofila sono, gastrointestinali e benigne caratterizzate dalla presenza di sintomi gastrointestinali non specifici, associati ad un'infiltrazione eosinofila del ...In occasione della XIV Giornata delle, che quest'anno verrà celebrata domenica 28 febbraio, UNIAMO - Federazione Italianaaccende le luci su una malattia genetica rara: l'XLH. La campagna 'Shine a Light on XLH',...Condividi questo articolo:Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) – Si chiama AK002 (lirentelimab) il nuovo anticorpo monoclonale che può rivelarsi utile per la gastrite e la duodenite eosinofila, condizioni ..."Capita di dover indagare - aggiunge - quando lo screening è negativo su piccoli pazienti patologici e dobbiamo pensare a malattie anche le più rare al di fuori di quelle comprese nel controllo. Ad ...