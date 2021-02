Mafia | Libera | “Per l’83% degli italiani è stata favorita dai politici Uno su tre pensa che la corruzione sia aumentata da Tangentopoli”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La politica non fa abbastanza per combattere la. Anzi. Secondo l’83 per cento, la criminalità organizzata èaddiritturadainazionali. Allo stesso modo, il 30%intervistati ritiene che i fenomeni disiano più diffusi rispetto all’epoca di, mentre un’ampia maggioranza (58%)che tutto sia rimasto invariato. La fotografia sulla percezione e presenza delle mafie e dellanel nostro paese nell’anno del Covid èscattata da, che ha raccolto i risultati dell’indagine curata da Demos su un campione di 995 persone intervistati nel mese di novembre all’interno del report ‘Il ...

Bocciato l'impegno della politica nel contrastare la. Un'Italia dove la corruzione politica ...delle mafie e della corruzione nel nostro Paese nell'anno del Covid è stata scattata dache ...Tuttavia, nel rapporto di, è nella destra che si ritrova la percentuale più bassa di coloro che ritengono che lesia oggi meno legata ai professionisti e ai colletti bianchi: gli ...La politica non fa abbastanza per combattere la mafia. Anzi. Secondo l’83 per cento degli italiani, la criminalità organizzata è stata addirittura favorita dai politici nazionali. Allo stesso modo, il ...Per Maria Falcone “sulla gestione dei beni confiscati alle mafie serve un’azione a tutto campo che veda protagonisti le associazioni antimafia, le istituzioni, gli enti locali, i sindacati e le banche ...