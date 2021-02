Macron cerca la sponda americana in Africa

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Francia ha annunciato che non ritirerà le sue truppe dal continente nero. Un cambio di rotta dovuto alla speranza di incrementare il coinvolgimento militare europeo e statunitense. Potrebbe essere una svolta quella annunciata martedì, in occasione del vertice G5 Sahel di N'Djamena, a cui – oltre alla Francia – hanno preso parte Mali, Burkina Faso, Ciad, Niger e Mauritania. Parigi ha ribadito il proprio impegno nel contrasto al terrrismo islamista, ritardando così la riduzione delle proprie truppe nella regione. Intervenendo in teleconferenza, il presidente francese Emmanuelha annunciato che non cambierà il numero di soldati francesi (attualmente attorno ai 5.100) almeno fino all'estate: una dichiarazione che cozza con precedenti affermazioni del capo dell'Eliseo, il quale – anche a causa di pressioni interne – aveva lasciato intendere di coltivare l'idea ...

Il vertice in programma a N'Djamena, in Ciad, il 15 e 16 febbraio, spostato in videoconferenza perché il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato il viaggio a causa della pandemia, avrà un tema dominante: come convincere l'opinione pubblica francese che la Francia non si è impantanata in Sahel in una guerra impossibile da ...