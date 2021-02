Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk | formazioni ufficiali quote | pronostici Ucraini favoriti ma occhio agli israeliani

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo Skakhtarha affrontato la partita di Milano, l’ultima del girone di Champions, in maniera quantomeno discutibile: ha festeggiato come una vittoria il terzo posto, sicuramente in un girone molto difficile contro Real Madrid, Gladbach e Inter ma se avesse azzardato qualcosa in più, forse sarebbe potuto essere al posto dei tedeschi, negli ottavi InfoBetting: Scommesse Sportive e