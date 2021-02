“Ma cosa dici?”. Michelle Hunziker, polemica dopo il post su Instagram dedicato alle donne. In tantissimi notano quella curiosa svista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fa parlare di sé Michelle Hunziker con il post sull’emancipazione femminile. Oggi, la conduttrice svizzera ha condiviso un post dedicato alle donne, in cui ha spiegato come il desiderio di essere sensuali non coincida con la superficialità. Ma un punto del suo discorso ha fatto storcere il naso ad alcuni follower. Andiamo con ordine. Fin da quando ero piccola e giocavo nel cortile inmi sentivo dire cose come ‘non puoi partecipare, questo non e? un gioco per femmine’ oppure ‘piangere e? da femminuccia’ o ‘le femmine sono deboli’ o ‘stai zitta, che ne sai, sei una femmina’…” Poi ha detto: “Ho sempre provato un grande senso d’ingiustizia in tutto cio?. Gia? all’epoca non mi piacevano questi stupidi cliche? e non mi riconoscevo in essi. Per cui ho iniziato da subito a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fa parlare di sécon ilsull’emancipazione femminile. Oggi, la conduttrice svizzera ha condiviso un, in cui ha spiegato come il desiderio di essere sensuali non coincida con la superficialità. Ma un punto del suo discorso ha fatto storcere il naso ad alcuni follower. Andiamo con ordine. Fin da quando ero piccola e giocavo nel cortile inmi sentivo dire cose come ‘non puoi partecipare, questo non e? un gioco per femmine’ oppure ‘piangere e? da femminuccia’ o ‘le femmine sono deboli’ o ‘stai zitta, che ne sai, sei una femmina’…” Poi ha detto: “Ho sempre provato un grande senso d’ingiustizia in tutto cio?. Gia? all’epoca non mi piacevano questi stupidi cliche? e non mi riconoscevo in essi. Per cui ho iniziato da subito a ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa dici Come bloccare le videochiamate su WhatsApp

Bloccare tutte le videochiamate Come dici? Vorresti evitare del tutto le videochiamate su WhatsApp ... puoi anche programmare l'attivazione automatica della modalità Non disturbare e scegliere cosa ...

Come mettere la password su Netflix

Per prima cosa, troverai la procedura dettagliata per impostare un PIN di protezione e impedire ... Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non dilunghiamoci oltre ed entriamo nel vivo di ...

Asia Argento furiosa contro Senaldi (Libero): "Ma cosa c***o dici, stai zitto con quella faccia di..." La7 Eredità Cosa devono fare le aziende di fronte al nodo del passaggio generazionale

È uno dei momenti più delicati della vita di una società, il 10 per cento dei fallimenti avviene in questo frangente. È necessario, allora, pianificare una transizione il più possibile organizzata apr ...

Milan-Inter: sui social monta la protesta rossonera

L’attesissimo derby si giocherà alle 15 lasciando alla formazione di Pioli meno tempo per riposare dopo la trasferta di Belgrado ...

