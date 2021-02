M5S: Rousseau, elezione comitato a 5 prima possibile, cessa reggenza Crimi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La modifica approvata dagli iscritti elimina dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle la figura del Capo Politico che ha visto negli anni in questo ruolo Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi come reggente e istituisce un nuovo organo di guida chiamato comitato direttivo, che dovrà essere composto da 5 personalità scelte dall'Assemblea degli iscritti per guidare il MoVimento per i prossimi 3 anni. Da oggi dunque termina la reggenza della figura del Capo Politico e si avvia il percorso per la creazione di un organo collegiale che avrà il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di definire la linea politica del MoVimento 5 Stelle insieme all'Assemblea degli iscritti, oltre che amministrare le attività quotidiane del MoVimento 5 Stelle, come la certificazione delle liste, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La modifica approvata dagli iscritti elimina dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle la figura del Capo Politico che ha visto negli anni in questo ruolo Luigi Di Maioe Vitopoi come reggente e istituisce un nuovo organo di guida chiamatodirettivo, che dovrà essere composto da 5 personalità scelte dall'Assemblea degli iscritti per guidare il MoVimento per i prossimi 3 anni. Da oggi dunque termina ladella figura del Capo Politico e si avvia il percorso per la creazione di un organo collegiale che avrà il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di definire la linea politica del MoVimento 5 Stelle insieme all'Assemblea degli iscritti, oltre che amministrare le attività quotidiane del MoVimento 5 Stelle, come la certificazione delle liste, la ...

