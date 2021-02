Luviso | “La leadership oltre l’autoghettizzazione”

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Le 21 madri del ’48 ci hanno dimostrato come si potesse lavorare e raggiungere obiettivi e non svendersi”. A parlare, rievocando quel momento storico decisivo, è Elena Luviso, giurista informatica, giornalista ed esperta di crimini informatici, che ideato il progetto innovativo “Donne in gioco”, colonna portante del 70°anniversario Diritto al Voto delle Donne e che è tra le organizzatrici della presentazione di venerdi del libro della senatrice Binetti ‘La leadership femminile’.