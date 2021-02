Luna Rossa lapidata senza rispetto New Zealand e Ineos violano le regole e prendono tempo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Adesso basta, c’è davvero un limite a tutto. Da quando è iniziata la Prada Cup,vive quasi una continua lapidazione quotidiana da parte della stampa neozelandese e britannica (ciò non è avvenuto invece con quella americana, semplicemente perché questa competizione negli ultimi anni ha perso interesse negli Stati Uniti). Tutto era iniziato con il ricorso (respinto) sulla possibilità di nascondere le cosiddette volanti durante una regata. Successivamenteaveva esposto e vinto un reclamo nei confronti diTeam UK: nel corso della prima regata del round robin gli inglesi avevano infatti utilizzato un outhaul irregolare, venendo sanzionati con un warning ed una multa da 5000 dollari (devoluti in beneficienza). Va detto che i britannici hanno chiesto in seguito alla giuria di ...

repubblica : Coppa America, Luna Rossa-Ineos: la finale di Prada Cup riparte giovedì notte - insopportabile : Mi vedrò costretto a diventare il Sindaco, come minimo. --- LUNA ROSSA BERTELLI: 'SE VINCIAMO PORTIAMO L'AMERICA'S… - Agenzia_Ansa : Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria su Ineos #ANSA - anpederz : RT @lunarossa: PRADA Cup: la posizione di @lunarossa sulla ripresa delle regate: - Fred__18 : Un atto irresponsabile di ACE, una risposta durissima di Luna Rossa. Che però ha ragione da vendere. Curioso che… -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa

Ragusa - C'era anche il nipote del timoniere di, Francesco Bruni, tra i regatanti del campionato zonale rivolto alle classi Laser standard, Laser radial e Laser 4.7 tenutosi sabato e domenica scorsi al porto turistico di Marina di Ragusa."Il teamPrada Pirelli e' sorpreso dalle dichiarazioni stampa di America's Cup Event (ACE) e da quella di INEOS Team UK". In una nota, il teamPrada Pirelli esprime la sua posizione sulla ...Bufera in Prada Cup: l'ipotesi di un ulteriore rinvio a causa dell'emergenza Covid viene respinta da Luna Rossa, che in un comunicato chiede la ripresa in sicurezza delle regate entro la data limite d ...Come se non bastasse è stato attaccato frontalmente anche Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada e patron di Luna Rossa. LUNA ROSSA POTREBBE FARE CAUSA AGLI ORGANIZZATORI: ECCO COSA STA S ...