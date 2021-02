Luna Rossa-Ineos Uk domani notte in tv: orario, canale e diretta streaming finale Prada Cup 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luna Rossa e Team Ineos Uk si sfideranno in occasione della finale della Prada Cup 2021. L’evento di vela sarà al meglio delle tredici regate, ma Luna Rossa è partita come meglio non poteva, issandosi sul 4-0. La lunga serie tra le due opponenti proseguirà da domani notte, venerdì 19 febbraio, con gara-5 e gara-6 in scena a partire dalle ore 04.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 205), con live streaming proposto sulla piattaforma Sky Go, fruibile per gli abbonati. Inoltre, le regate saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e dunque in streaming su Ray Play. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021)e TeamUk si sfideranno in occasione delladellaCup. L’evento di vela sarà al meglio delle tredici regate, maè partita come meglio non poteva, issandosi sul 4-0. La lunga serie tra le due opponenti proseguirà da, venerdì 19 febbraio, con gara-5 e gara-6 in scena a partire dalle ore 04.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (205), con liveproposto sulla piattaforma Sky Go, fruibile per gli abbonati. Inoltre, le regate saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e dunque insu Ray Play. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ...

SkySport : Prada Cup, Luna Rossa contro ipotesi rinvio per Covid: 'Rispettate il regolamento' - Agenzia_Ansa : Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria su Ineos #ANSA - Eurosport_IT : Buon sabato così, godetevi le prime due regate vincenti di Luna Rossa! ???????? #PRADACup - v_vanni1 : @lunarossa Se c'è un regolamento che è stato accettato da tutti non vedo perché non deve essere rispettato. Forza Luna Rossa . - monicascapin77 : RT @Gentedimare20: Luna Rossa contro rinvio per Covid, bufera Prada Cup -