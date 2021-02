L’Ultimo Concerto? Ecco cosa accadrà il 27 febbraio Samuel dei Subsonica ne parla con noi e Riccardo Zanotti ci spiega cosa farà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da un anno ormai il mondo della musica live è in ginocchio. Grandi eventi bloccati, concerti chiusi, teatri e palazzetti con le saracinesche abbassate. Le diverse sigle ed associazioni da La musica che gira a Bauli in Piazza tengono accesi i riflettori su un mondo che non trova per ora risposte concrete da parte delle Istituzioni. Il ministro della Cultura Franceschini aveva aperto un tavolo tecnico per discutere sulle misure da adottare per i lavoratori fragili dello spettacolo ma la crisi politica ha messo in stand by tutte le parti coinvolte. Secondo i dati SIAE, le attività legate alla musica live rappresentano il primo settore in assoluto sia per numero di presenze, sia per valore della spesa del pubblico. È il secondo settore dopo il Cinema per numero di spettacoli e, con riferimento al volume d’affari, è secondo solo dopo lo sport. È un comparto che ogni anno coinvolge oltre 7 ...