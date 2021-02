L’ultima scoperta dell’Oms | “A dicembre 2019 già 13 mutazioni del virus a Wuhan”

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Neli medici diiniziarono a ricoverare in ospedale decine di pazienti affetti da una strana polmonite. In quei giorni, nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poche settimane, non solo in Cina ma in tutto il mondo. Il vaso di Pandora era già stato scoperchiato, senza che qualcuno InsideOver.