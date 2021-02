L’Organizzazione Mondiale della Sanità autorizza due versioni del vaccino Astrazeneca

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Gavi (l’Alleanza per le Vaccinazioni) e l’Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), in qualità di co-leader dell’iniziativa Covax per un equo accesso globale ai vaccini contro il Covid-19, insieme al partner di distribuzione fondamentale, l’Unicef, esprimono “soddisfazione” per la notizia che due versioni del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca/Oxford hanno ricevuto l’Emergency Use Listing (Eul) dell’Oms. L’annuncio comporta che due versioni del vaccino AstraZeneca/Oxford, prodotte da AstraZeneca-Sk Bioscience (AZ-SKBio) e dal Serum Institute of India (AZ-SII), sono ora disponibili per il lancio globale attraverso la Covax Facility.