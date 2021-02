(Di giovedì 18 febbraio 2021) Julen, tecnico del Siviglia, ha parlato così dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Il risultato non è buono, perdere in casa contro il Dortmund non è mai un risultato positivo però ci resta una partita da giocare e proveremo fino alla fine a sfruttare questa possibilità. Non abbiamo meritato la sconfitta ma il Borussia ha uno dei giocatoridel, che halae ci ha inflitto un castigo eccessivo. Poiabbiamo reagito e abbiamo avuto la possibilità del pareggio. Andremo a giocarcela sapendo di poter vincere”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Lopetegui: “Haaland è uno dei migliori al mondo e ha fatto la differenza. Buona reazione nella ripresa” - Noovyis : (Lopetegui: “Haaland è uno dei migliori al mondo e ha fatto la differenza. Buona reazione nella ripresa”) Playhitm… - Kingsamuel111 : De Jong oggi ha preso le botte. Papu Gomez fuori forma e Lopetegui privo di idee. Haaland e Emre Can, 2 treni. Fort… - FanDeKawhi : Que Haaland le pegue una ostia a Lopetegui, a ver si asi se calla - sportli26181512 : Borussia Dortmund a Siviglia, Lopetegui: 'Haaland...' VIDEO: L'allenatore del Siviglia, Lopetegui parla in conferen… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopetegui Haaland

Calciomercato.com

... dove i padroni di casa allenati da, campioni in carica di Europa League, puntano sulle giocate di Papu Gomez e Suso a sostegno di En Nesyri per battere i tedeschi del bomber. In ...SIVIGLIA (Spagna) - Il Siviglia si inchina a un gigantesco Erling. Il norvegese guida il Borussia Dortmund nella vittoria in rimonta per 3 - 2 al Sanchez ...di casa allenati daerano ...L’allenatore degli andalusi Julen Lopetegui post Siviglia-Dortmund ha commentato così ... Le dichiarazioni post Siviglia-Dortmund di Haaland Grande mattatore del match è stato indubbiamente ...Il dominus della partita è stato il tedesco Haaland che nel 1° tempo ha regalato alla sua squadra 2 gol e un assist. Il Siviglia prima imbocca la giusta strada, poi deraglia ...