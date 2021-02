L' Oms | contagi dimezzati da gennaio E in Italia rallenta il tasso di positività

Agenzia_Ansa : Oms, contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno. Sono passati da oltre 5 milioni a settimana a 2,6 milioni… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Oms: contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno #coronavirusitalia - HuffPostItalia : Oms, contagi dimezzati nel mondo da inizio anno - TommyBrain : RT @a_meluzzi: Covid: Oms, contagi dimezzati nel mondo da inizio anno - Ultima Ora - ANSA - IacobellisT : RT @a_meluzzi: Covid: Oms, contagi dimezzati nel mondo da inizio anno - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Oms contagi

Ma l'organizzazione mondiale della sanità: l'emergenza non è finita. I numeri di Eurostat: +50% di morti nella primavera del 2020Il numero dida Covid - 19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana ... ha reso noto il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus. I casi settimanali sono passati da ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Sono 10.386 i contagi e 336 i morti per Covid segnalati nel bollettino di ieri, mentre cr ...Ma l’organizzazione mondiale della sanità: l’emergenza non è finita. I numeri di Eurostat: +50% di morti nella primavera del 2020 ...