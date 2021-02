Lombardia zona arancione? Anche altre cinque regioni a rischio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - Lockdown totale o lockdown regionale? Il rischio c'è. Intanto, la Lombardia è nel mirino e rischia, dalla prossima settimana, di far fronte a misure restrittive più severe ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - Lockdown totale o lockdown regionale? Ilc'è. Intanto, laè nel mirino e rischia, dalla prossima settimana, di far fronte a misure restrittive più severe ...

SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - lovharryy : Lombardia forse zona arancione da domenica, aspettate che mi spero - mimanda_picone : RT @Corriere: Rt in salita e focolai sul territorio: perché la Lombardia rischia di tornare in zona arancione -