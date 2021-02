Lombardia, sulle automediche due operatori anziché tre: sindacati in rivolta contro la Regione. “A rischio sicurezza e posti di lavoro” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A un anno esatto dallo scoppio della pandemia da coronavirus, succede che proprio chi si è trovato a dover fronteggiare in prima persona l’emergenza, lavorando senza sosta e mettendo a rischio la propria vita a bordo di ambulanze e automediche, sia a un passo dal perdere il proprio posto di lavoro, o di vederlo comunque stravolto da nuove regole che rischiano di mettere in discussione la propria sicurezza e quella delle persone soccorse. Succede in Lombardia, dove le nuove direttive di Areu (l’Azienda regionale emergenza urgenze) stanno preoccupando non poco sindacati e soccorritori. I timori riguardano due fronti. Il primo è quello del nuovo bando regionale per l’assegnazione delle postazioni Msb (Mezzi Soccorso Base, cioè le ambulanze), gestite a livello locale dalle varie “Croci”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A un anno esatto dallo scoppio della pandemia da coronavirus, succede che proprio chi si è trovato a dover fronteggiare in prima persona l’emergenza, lavorando senza sosta e mettendo ala propria vita a bordo di ambulanze e, sia a un passo dal perdere il proprio posto di, o di vederlo comunque stravolto da nuove regole che rischiano di mettere in discussione la propriae quella delle persone soccorse. Succede in, dove le nuove direttive di Areu (l’Azienda regionale emergenza urgenze) stanno preoccupando non pocoe soccorritori. I timori riguardano due fronti. Il primo è quello del nuovo bando regionale per l’assegnazione delle postazioni Msb (Mezzi Soccorso Base, cioè le ambulanze), gestite a livello locale dalle varie “Croci”. ...

