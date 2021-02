TV7Benevento : Lombardia: accordo Regione-Università su etnografia e patrimonio culturale... - filtcgilMilano : @filtcgilMilano #sciopero GLS Paderno Dugnano Dopo un'ampia e approfondita discussione si è raggiunto l'accordo tra… - DistrettoP : RT @CTNA_aerospazio: Aerospazio: Regione firma accordo con Politecnico. La Lombardia sostiene l’iniziativa di dare vita ad un Centro di inc… - CTNA_aerospazio : Aerospazio: Regione firma accordo con Politecnico. La Lombardia sostiene l’iniziativa di dare vita ad un Centro di… - CTNA_aerospazio : Aerospazio: Regione firma accordo con Politecnico. La Lombardia sostiene l’iniziativa di dare vita ad un Centro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia accordo

Agenzia ANSA

Milano Santa Giulia, Regione, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano hanno firmato ieri il protocollo d'intesa ... proprietaria dell'area, "rappresenta unimportante per ...Lo prevede l'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Attilio Fontana, ... In casi come questi, il protocollo prevede che " incon le Autorità competenti " eventuali casi ...Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Un accordo di collaborazione scientifica nei settori dell’etnografia, etnomusicologia, antropologia visuale e patrimonio culturale immateriale tra Regione ...? Accordo Ue-Pfizer/Biontech per altre 200 milioni di dosi? Biden, ritorno alla normalità entro Natale? Le notizie sul virus del 17 febbraio ...