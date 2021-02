Lolita Lobosco: tacchi alti e quinta di reggiseno per «riempire un vuoto nel racconto poliziesco» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luisa Ranieri è Lolita Lobosco Valorizzare la figura femminile e raccontarne la forza con esempi concreti è ormai la mission della Rai, che con Le Indagini di Lolita Lobosco mette a segno un goal: la nuova fiction in quattro puntate prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco, racconta la vita di una donna moderna, legata ad un sud Italia che non è più quello di un tempo, e, come dichiarato dalla protagonista Luisa Ranieri in conferenza stampa, “con il suo tacco 12 racconta un mondo femminile che non ha bisogno di mascherarsi da maschile per essere autorevole o meritevole“. La modernità e l’originalità di questo personaggio che il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati definisce “fuori dagli stereotipi, contemporaneo e primaverile” prenderà vita sull’ammiraglia domenica 21 febbraio alle 21.25. Dietro la macchina da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luisa Ranieri èValorizzare la figura femminile e raccontarne la forza con esempi concreti è ormai la mission della Rai, che con Le Indagini dimette a segno un goal: la nuova fiction in quattro puntate prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco, racconta la vita di una donna moderna, legata ad un sud Italia che non è più quello di un tempo, e, come dichiarato dalla protagonista Luisa Ranieri in conferenza stampa, “con il suo tacco 12 racconta un mondo femminile che non ha bisogno di mascherarsi da maschile per essere autorevole o meritevole“. La modernità e l’originalità di questo personaggio che il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati definisce “fuori dagli stereotipi, contemporaneo e primaverile” prenderà vita sull’ammiraglia domenica 21 febbraio alle 21.25. Dietro la macchina da ...

Ultime Notizie dalla rete : Lolita Lobosco Le indagini di Lolita Lobosco: ecco le location della fiction Rai Luisa Ranieri è la protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco: ecco quali sono le location della fiction di Rai 1. Tra le fiction che arrivano nel 2021 su Rai 1 c'è anche Le indagini di Lolita Lobosco . La serie TV è tratta dai romanzi di ...

La 'Lolita' di Luisa Ranieri: vicequestore fiera di essere femmina Luisa è Lolita, la Ranieri è la Lobosco: l'attrice interpreta un'investigatrice in divisa , quella di vicequestore , ne Le indagini di Lolita Lobosco , serie diretta da Luca Miniero , dal 21 febbraio in 4 prime serate su Rai Uno . Con lei protagonista, anche Lunetta Savino , nel ruolo di Nunzia, madre di Lolita, e Filippo Scicchitano ...

Lolita Lobosco chi è? Donna fragile sui tacchi a spillo in un mondo di uomini Lolita Lobosco è una donna del Sud, vivace, empatica e in carriera, sempre in corsa sui suoi tacchi e senza mai rinunciare alla sua femminilità, sarà lei la protagonista della nuova fiction di Rai1 ch ...

Luisa Ranieri è la protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco: ecco quali sono le location della fiction di Rai 1. Tra le fiction che arrivano nel 2021 su Rai 1 c'è anche Le indagini di Lolita Lobosco. La serie TV è tratta dai romanzi di ...

Luisa è Lolita, la Ranieri è la Lobosco: l'attrice interpreta un'investigatrice in divisa, quella di vicequestore, ne Le indagini di Lolita Lobosco, serie diretta da Luca Miniero, dal 21 febbraio in 4 prime serate su Rai Uno. Con lei protagonista, anche Lunetta Savino, nel ruolo di Nunzia, madre di Lolita, e Filippo Scicchitano ...