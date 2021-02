Lockdown nel weekend: la nuova ipotesi per fermare le varianti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lockdown nazionale? Quasi un anno dalla “serrata” totale del nostro Paese, tra affetti lontani e attività con le saracinesche abbassate. Lockdown, quel termine che credevamo di esserci lasciati alle spalle una volta per tutte per poter ripartire – seppur con le misure restrittive del caso – è tornato a farsi sentire negli ultimi giorni. Sì, perché sono tanti gli esperti – da Ricciardi a Crisanti – convinti che l’unico modo per bloccare il virus (e le sue varianti) sia quello di chiudere l’Italia. Leggi anche: Rischio nuovo Lockdown totale con Draghi? ipotesi zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli esperti Lockdown nazionale in Italia? Il parere degli esperti Il consulente e consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi – come ha riferito l’Ansa – non ha di certo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021)nazionale? Quasi un anno dalla “serrata” totale del nostro Paese, tra affetti lontani e attività con le saracinesche abbassate., quel termine che credevamo di esserci lasciati alle spalle una volta per tutte per poter ripartire – seppur con le misure restrittive del caso – è tornato a farsi sentire negli ultimi giorni. Sì, perché sono tanti gli esperti – da Ricciardi a Crisanti – convinti che l’unico modo per bloccare il virus (e le sue) sia quello di chiudere l’Italia. Leggi anche: Rischio nuovototale con Draghi?zone rosse per la variante inglese: cosa dicono gli espertinazionale in Italia? Il parere degli esperti Il consulente e consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi – come ha riferito l’Ansa – non ha di certo ...

