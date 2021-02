“ll tumore è cresciuto” Il dramma senza fine della cantante | tra le lacrime confessa | “Ho paura di morire”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ho, non voglio mentire. Ho tantadi. Guardo i miei pronipoti e nipoti e penso a quanto mi piacerebbe vederli crescere. È difficile. Sono molto positiva, ma ci sono alcuni giorni in cui mi arrendo”. Sono ore difficili per la, alla prese con la battaglia più dura contro unpartito al seno e ora, come lei stessa spiega, arrivato al fegato. Lei combatte, non molla, lotta sta facendo la chemioterapia e si reca in ospedale una volta ogni tre settimane contro unche lascia poche speranze. La percentuale di sopravvivenza dei pazienti affetti da epatocarcinoma è molto bassa, a causagrave compromissione dell’organo presente già al momentodiagnosi. Secondo i dati diffusi solo il 17% dei maschi e il 16% ...