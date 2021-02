LIVE – Ternana-Catania 5-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Ternana-Catania, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Gli umbri guidano imbattuti la classifica con 56 punti, frutto di 17 vittorie e 5 pareggi, mentre i siciliani si trovano al 5° posto, in zona playoff, con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 k.o. Calcio d’inizio alle ore 15 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Paghera, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli. Catania (3-4-3): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata delC di. Gli umbri guidano imbattuti la classifica con 56 punti, frutto di 17 vittorie e 5 pareggi, mentre i siciliani si trovano al 5° posto, in zona playoff, con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 4 k.o. Calcio d’inizio alle ore 15 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Paghera, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli.(3-4-3): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; ...

infoitsport : LIVE - TERNANA-CATANIA, le formazioni ufficiali - infoitsport : Live, Ternana-Catania 4-1 (Mammarella, Giosa aut. su tiro di Defendi, Sarao, Paghera,Damian) - ftg_soccer : GOAL! Ternana in Italy Serie C: Girone C Ternana 3-1 Catania GOAL! Turris in Italy Serie C: Girone C Turris 1-1 Pal… - TernanaNews : RT @TernanaNews: LIVE - TERNANA-CATANIA, la conferenza stampa di Leone - teoocchiuto : Ready to go: ?? #TernanaCatania Ci divertiamo???? Live su ???? -