LIVE Sci alpino | Team Event Mondiali in DIRETTA | oro a sorpresa per la Norvegia! Svezia e Germania sul podio Italia fuori ai quarti Infortunio per Della Mea

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DEL14.06: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per lo slalom gigante femminile. Buon pomeriggio! 14.05: Fabian Solheim, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannesen e Thea Louise Stjernesund sono i nuovi campioni del mondo delper la Norvegia 14.04: Una Norvegia che non si è presentata a Cortina al meglio per via dei tanti infortuni, Kilde su tutti, si prende l’oro nel, battendo in finale la. Terza piazza per laaidi finale proprio per mano dei tedeschi 14.03: E’ ORO!! Primo ...