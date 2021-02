LIVE Sci alpino, Team Event Mondiali in DIRETTA: Austria e Svizzera favorite, Italia outsider (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Team Event 11.47: L’Italia, che ha finalmente sbloccato il medagliere con l’oro conquistato da Marta Bassino nel parallelo di ieri, è in gara con una squadra che non sembra in grado di impensierire le grandi potenze. Pochi gli specialisti dello slalom parallelo. 11.45: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event dei Mondiali di Cortina 2021 LA CRONACA DELL’ORO DI MARTA BASSINO – LA POLEMICA DI FEDERICA BRIGNONE: “GARA INDECENTE” – VIDEO: LA VITTORIA A PARI MERITO DI MARTA BASSINO – MARTA BASSINO: LA PROSSIMA FRONTIERA SI CHIAMA SLALOM. E LA COPPA DEL MONDO…– MARTA BASSINO: “MI SONO TOLTA UN PESO! CI VUOLE ANCHE FORTUNA. E ORA IL GIGANTE…” – FEDERICA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DEL11.47: L’, che ha finalmente sbloccato il medagliere con l’oro conquistato da Marta Bassino nel parallelo di ieri, è in gara con una squadra che non sembra in grado di impensierire le grandi potenze. Pochi gli specialisti dello slalom parallelo. 11.45: Buongiorno e benvenuti alladeldeidi Cortina 2021 LA CRONACA DELL’ORO DI MARTA BASSINO – LA POLEMICA DI FEDERICA BRIGNONE: “GARA INDECENTE” – VIDEO: LA VITTORIA A PARI MERITO DI MARTA BASSINO – MARTA BASSINO: LA PROSSIMA FRONTIERA SI CHIAMA SLALOM. E LA COPPA DEL MONDO…– MARTA BASSINO: “MI SONO TOLTA UN PESO! CI VUOLE ANCHE FORTUNA. E ORA IL GIGANTE…” – FEDERICA ...

infoitsport : Mondiali di sci a Cortina, parallelo a squadre: la diretta LIVE - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del parallelo a squadre Mondiali #Cortina2021 #FISAlpine - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: ?? POLIGONO 360 LIVE Siamo in diretta con @DarioPuppo, @max_ambesi e @michimoioli per parlare dei mondiali di sci, biathl… - Eurosport_IT : ?? POLIGONO 360 LIVE Siamo in diretta con @DarioPuppo, @max_ambesi e @michimoioli per parlare dei mondiali di sci,… - rtl1025 : ?? @BassinoMarta è in collegamento in questo momento su RTL 102.5 per raccontarci la sua incredibile vittoria ai mon… -