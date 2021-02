LIVE Porto-Juventus 2-0 | Champions League DIRETTA | entra Morata!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Dentro Morata al posto di McKennie nella. 64? La Juve si distende a destra con Chiesa, cross in corsa per Ronaldo al centro, ma troppo lungo. 62? Ammonito Pepe per fallo su Chiesa. 60? I bianconeri devono segnare se vogliono un ritorno più alla portata. 58? Si preparano cambi per la. 56? Cambio per il: Luis Diazal posto di Otavio. 54?che prova a spingere ora, angolo di Chiesa che non sortisce effetti. 52? Oira vicino al tris, Szczesny attento. 50? Sinistro di Ronaldo, para facile Marchesin. 48? Gol, Marega, altro svarione difensivo dellaquesta volta di reparto,2-0. 46? Inizia il secondo ...