LIVE Porto-Juventus 2-0 | Champions League DIRETTA | accorcia le distanze Chiesa!

84? Gooooooooooooooooooooooooooool, Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Rabiot va sul fondo e crossa per Chiesa che di piatto non sbaglia,2-1. 82? Ammonito Danilo, salta il ritorno, era diffidato. 80?che non riesce a prendere il possesso della partita. 78? Morata prova il tiro dalla lunga distanza, pallone fuori. 76? Dentro Ramsey e fuori Kulusevski per la. 74? Resta uno slot finale per i cambi a Pirlo, può ancora mettere dentro tre giocatori. 72? Ronaldo per Chiesa che chiama alla risposta Marchesin. 70? Danilo al tiro da fuori, alto sopra i pali. 68? Fuori Marega e dentro Grujic nel. 66? Dentro Morata al posto di McKennie nella. 64? La Juve si distende a destra con ...