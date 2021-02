LIVE Porto-Juventus 0-0, Champions League DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 Tra cinque minuti si parte! 20.51 Giocatori in campo per il riscaldamento. 20.48 Pavel Nedved, ai microfoni di Sky prima della partita: “Kulusevski è ormai una realtà della squadra, abbiamo ringiovanito molto la rosa e i nuovi ragazzi stanno ‘imparando’ la Juventus. Ora le partite pesano molto e cercheremo di essere pronti. Abbiamo assenze importanti ma non può essere una scusante; chi li sostituisce sarà all’altezza. Pirlo? Vive la Champions alla sua maniera, con grande tranquillità. Ma non vede l’ora di giocare sfide come questa”. 20.45 Protagonista di quella gara, con un rigore procurato e un gol propiziato (ma poi annullato), proprio il figlio di Sergio Conceicao, Francisco, 18enne al debutto in quella gara, lanciato dal papà nel quarto d’ora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54 Tra cinque minuti si20.51 Giocatori in campo per il riscaldamento. 20.48 Pavel Nedved, ai microfoni di Sky prima della partita: “Kulusevski è ormai una realtà della squadra, abbiamo ringiovanito molto la rosa e i nuovi ragazzi stanno ‘imparando’ la. Ora le partite pesano molto e cercheremo di essere pronti. Abbiamo assenze importanti ma non può essere una scusante; chi li sostituisce sarà all’altezza. Pirlo? Vive laalla sua maniera, con grande tranquillità. Ma non vede l’ora di giocare sfide come questa”. 20.45 Protagonista di quella gara, con un rigore procurato e un gol propiziato (ma poi annullato), proprio il figlio di Sergio Conceicao, Francisco, 18enne al debutto in quella gara, lanciato dal papà nel quarto d’ora ...

