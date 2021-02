LIVE – Nadal-Tsitsipas 6-3 | 6-2 | 6-74 | 4-6 | 5-4 quarti di finale Australian Open 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ile latestuale del match tra Rafaele Stefanos, valevole per ididegli. Il maiorchino e il greco si giocano un posto nella semidella bassa del tabellone maschile: lo spagnolo ha sconfitto Fognini agli ottavi mentre il classe 1998 ha approfittato del forfait di Berrettini. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 09.30 di mercoledì 17 febbraio. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLI...

L'azzurro ha avuto solo una chance in tutta la gara contro lo schiacciasassi spagnolo, nel secondo set, quando si era portato avanti di un break, ma in barba a una schiena ballerina,sta ...Diretta della sessione serale da Melbourne. Si gioca l'ultimo quarto di finale dell'Australian Open 2021. Rafa Nadal opposto a Stefanos Tsitsipas. Il vincitore se la vedrà con Daniil Medvedev ...