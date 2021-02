LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: sbagliano tutti i big, come Windisch. Hofer in pista, può sognare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Sborda il primo Johannes, poi raddrizza e li copre tutti portandosi in testa con 22? su Dale. Hofer a 10? dal norvegese a metà giro, sui tempi di Windisch. 14.54 Samuelsson doppio errore come il connazionale Ponsiluoma, mentre Jacquelin mette in scena una serie assurda al secondo poligono e si ricandida per la medaglia. JTB al poligono con soli 3? di margine. 14.53 Sbaglia anche Desthieux, lo zero oggi vale davvero tanto per tutti! Johannes Boe aumenta il margine a 3? a metà giro. 14.52 Hofer al 1.9km è ottavo, con un buon tempo in linea con gli avversar diretti 14.51 Lo zero di Eder gli permette di inserirsi in testa dopo la prima serie, ma l’austriaco viene immediatamente scavalcato da Dale che ha 6? di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Sborda il primo Johannes, poi raddrizza e li copreportandosi in testa con 22? su Dale.a 10? dal norvegese a metà giro, sui tempi di. 14.54 Samuelsson doppio erroreil connazionale Ponsiluoma, mentre Jacquelin mette in scena una serie assurda al secondo poligono e si ricandida per la medaglia. JTB al poligono con soli 3? di margine. 14.53 Sbaglia anche Desthieux, lo zero oggi vale davvero tanto per! Johannes Boe aumenta il margine a 3? a metà giro. 14.52al 1.9km è ottavo, con un buon tempo in linea con gli avversar diretti 14.51 Lo zero di Eder gli permette di inserirsi in testa dopo la prima serie, ma l’austriaco viene immediatamente scavalcato da Dale che ha 6? di ...

