LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: Leigreid e Peiffer in lotta per la vittoria con Dale alla finestra. Lontani gli azzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Attenzione ad Arnd Peiffer! 15/15 ed è ancora in testa con 22? su JTB e ben 48 su Dale! Se trova lo zero nel finale forse solo Laegreid può batterlo. 15.30 Dale chiude con 32? su Fillon Maillet. Johannes Boe intanto recupera ma è ancora dietro al francese. 15.29 Secondo errore intanto per Giacomel, 38esimo dopo due serie. 15.28 Dale va fortissimo e ha 38? di margine su Fillon Maillet a metà ultimo giro! Che finale. 15.27 Chiude Fillon Maillet in spinta con 1’34” di vantaggio su Jacquelin a parità di errori ma è difficile per lui mantenere il podio. Vedremo come si evolvono gli eventi. 15.26 Due errori per l’azzurro, che butta via anche una posizione di prestigio. 2’51” dalla testa con 4 bersagli mancati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Attenzione ad Arnd! 15/15 ed è ancora in testa con 22? su JTB e ben 48 su! Se trova lo zero nel finale forse solo Laegreid può batterlo. 15.30chiude con 32? su Fillon Maillet. Johannes Boe intanto recupera ma è ancora dietro al francese. 15.29 Secondo errore intanto per Giacomel, 38esimo dopo due serie. 15.28va fortissimo e ha 38? di margine su Fillon Maillet a metà ultimo giro! Che finale. 15.27 Chiude Fillon Maillet in spinta con 1’34” di vantaggio su Jacquelin a parità di errori ma è difficile per lui mantenere il podio. Vedremo come si evolvono gli eventi. 15.26 Due errori per l’azzurro, che butta via anche una posizione di prestigio. 2’51” dtesta con 4 bersagli mancati ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: chi sarà il nuovo re dell’Individuale? #17Febbraio - neveitalia : LIVE da Pokljuka: chi sarà il nuovo re dell’Individuale? #17Febbraio - zazoomblog : LIVE Biathlon Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: azzurri serve la perfezione al tiro! - #Biathlon #Individuale… - zazoomblog : 5.15 LIVE Biathlon Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: gara imprevedibile Lukas Hofer mina vagante - #Biathlon… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: ?? POLIGONO 360 LIVE Siamo in diretta con @DarioPuppo, @max_ambesi e @michimoioli per parlare dei mondiali di sci, biathl… -