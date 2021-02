LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: Leigreid beffa Peiffer e trionfa da campione. Lontani gli azzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 E’ tutto per questa 20km Individuale da Pokljuka. L’appuntamento è per domani alle 15:15 con la single mixed! Buon proseguiemnto 16.07 Hofer 19° alla fine, Windisch 44°, Bionaz 57° e Giacomel 68° 16.06 E’ sesto Khalili, che si qualifica così per la mass di domenica alla quale per l’Italia saranno presenti Hofer e Bormolini. 16.04 Sono ancora 20? di margine quelli che può gestire il russo su Eder nell’ultimo giro, nella lotta per la sesta piazza finale 16.02 Di fatto l’azione si è fermata ora in Slovenia, con gli ultimi pettorali in pista. Dobbiamo attendere qualche minuto per gli aggiornamenti su Khalili. 15.59 Arriva intanto lo zero di Khalili che esce dal quarto poligono in quinta posizione con chance di lottare con Eder all’arrivo. 15.58 Per L’Italia una prova molto deludente, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09 E’ tutto per questa 20kmda Pokljuka. L’appuntamento è per domani alle 15:15 con la single mixed! Buon proseguiemnto 16.07 Hofer 19° alla fine, Windisch 44°, Bionaz 57° e Giacomel 68° 16.06 E’ sesto Khalili, che si qualifica così per la mass di domenica alla quale per l’Italia saranno presenti Hofer e Bormolini. 16.04 Sono ancora 20? di margine quelli che può gestire il russo su Eder nell’ultimo giro, nella lotta per la sesta piazza finale 16.02 Di fatto l’azione si è fermata ora in Slovenia, con gli ultimi pettorali in pista. Dobbiamo attendere qualche minuto per gli aggiornamenti su Khalili. 15.59 Arriva intanto lo zero di Khalili che esce dal quarto poligono in quinta posizione con chance di lottare con Eder all’arrivo. 15.58 Per L’Italia una prova molto deludente, che ...

