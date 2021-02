LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: Leigreid batte Peiffer e trionfa da campione. Lontani gli azzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Sono 22? all’arrivo i secondi di vantaggio del tedesco che festeggia l’argento. 15.50 Peiffer mantiene 23? all’ultimo intertempo su Dale. 15.49 Giacomel ancora due errori nell’ultima serie, 6 complessivi. 15.47 Laegreid perde molto ad inizio quinto giro ma il margine su Peiffer è troppo elevato per rischiare. 15.45 Tiene Peiffer che ha ancora 28? e dunque solidifica l’argento. Dale sarà bronzo davanti a Fillon Maillet e JTB. 15.44 Ora c’è da aspettare l’ultimo giro di Peiffer perché Dale è stato molto incisivo e quei 30? potrebbero servire tutti per resistere. 15.43 Ma Laegreid non ci sta e chiude la partita! Medaglia d’oro, coppa di specialità e generale riaperta? Tutto in uno per Leigreid! 15.42 ZERO PER ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Sono 22? all’arrivo i secondi di vantaggio del tedesco che festeggia l’argento. 15.50mantiene 23? all’ultimo intertempo su Dale. 15.49 Giacomel ancora due errori nell’ultima serie, 6 complessivi. 15.47 Laegreid perde molto ad inizio quinto giro ma il margine suè troppo elevato per rischiare. 15.45 Tieneche ha ancora 28? e dunque solidifica l’argento. Dale sarà bronzo davanti a Fillon Maillet e JTB. 15.44 Ora c’è da aspettare l’ultimo giro diperché Dale è stato molto incisivo e quei 30? potrebbero servire tutti per resistere. 15.43 Ma Laegreid non ci sta e chiude la partita! Medaglia d’oro, coppa di specialità e generale riaperta? Tutto in uno per! 15.42 ZERO PER ...

