LIVE – Avellino-Foggia 2-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Avellino-Foggia, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Gli irpini sono risaliti al secondo posto in classifica con 44 punti, e si trovano a 12 lunghezze di ritardo dalla capolista Ternana; i pugliesi navigano invece in sesta posizione, in piena zona playoff, a quota 36 punti. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Avellino: Forte; Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, De Francesco, Carriero, Adamo, Tito; Fella, Maniero Foggia: Di Stasio; Galeotafiore, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Salvi, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata delC di. Gli irpini sono risaliti al secondo posto in classifica con 44 punti, e si trovano a 12 lunghezze di ritardo dalla capolista Ternana; i pugliesi navigano invece in sesta posizione, in piena zona playoff, a quota 36 punti. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 17 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Forte; Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, De Francesco, Carriero, Adamo, Tito; Fella, Maniero: Di Stasio; Galeotafiore, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Salvi, ...

