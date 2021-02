L’Italia verso una nuova stretta | scattano le chiusure | resta l’ipotesi del lockdown nazionale

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il governo Draghi si prepara alla sua prima, vera battaglia, quella contro gli italiani. Destinati a tornare a breve in uno stato di confinamento all’interno delle proprie abitazioni, tra obblighi, zone rosse già istituite e lo spettro di un nuovototale che continua ad aleggiare. Un po’ perché, vista la totale incapacità di prevedere e anticipare la seconda ondata da parte dei predecessori giallorossi, si vuole evitare un imbarazzante bis. E un po’ perché, con il totale asservimento ai diktat in arrivo da Bruxelles, spazio per interventi economici di peso non ce ne sarà. E allora, tanto vale chiudere in casa i cittadini dello Stivale, in mancanza di alternative. In Lombardia sono già quattro le nuove zone rosse istituite, mentre dalla Campania a preoccupare è la notizia della scoperta di una variante di Covid-19 mai riscontrata prima nel nostro Paese. ...