L' Italia di Draghi verso il Mediterraneo Costruire politica Ue su migranti

"Nei nostri rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra, in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale". Nel suo discorso programmatico in Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dedicato alcuni passaggi alla politica estera, affermando la "profonda vocazione" dell'Italia "a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite". In un momento in cui a Washington, archiviata l'era dell'America First, si torna a parlare con convinzione di multilateralismo, le parole di Draghi suonano come un messaggio agli alleati storici

