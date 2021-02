L'isola dei famosi 2021: Ilary Blasi conferma la presenza di Tommaso Zorzi come opinionista? (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poco meno di un mese dall'inizio de L'isola dei famosi 2021, la conduttrice Ilary Blasi ha tracciato l'identikit di uno degli opinionisti, che corrisponderebbe a Tommaso Zorzi. Il prossimo 11 marzo partirà L'isola dei famosi 2021: Ilary Blasi ha rilasciato, a TV, Sorrisi e Canzoni, un'intervista in cui ha tracciato l'identikit di uno degli opinionisti, che corrisponderebbe proprio al profilo di Tommaso Zorzi. Mentre Il Grande Fratello Vip 5 giunge al termine, Canale 5 è pronto a lanciare il nuovo reality che farà compagnia agli italiani la prossima primavera. L'11 marzo parte la nuova edizione de L'isola dei famosi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poco meno di un mese dall'inizio de L'dei, la conduttriceha tracciato l'identikit di uno degli opinionisti, che corrisponderebbe a. Il prossimo 11 marzo partirà L'deiha rilasciato, a TV, Sorrisi e Canzoni, un'intervista in cui ha tracciato l'identikit di uno degli opinionisti, che corrisponderebbe proprio al profilo di. Mentre Il Grande Fratello Vip 5 giunge al termine, Canale 5 è pronto a lanciare il nuovo reality che farà compagnia agli italiani la prossima primavera. L'11 marzo parte la nuova edizione de L'dei...

