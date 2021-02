L’ironia di Bersani: “I grillini hanno detto di sì a tutti, tranne che a me” | VIDEO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Governo, L’ironia di Bersani: “I grillini hanno detto sì a tutti tranne che a me” VIDEO “I grillini hanno detto sì a tutti tranne che a me”: l’ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, utilizza L’ironia per commentare la crisi di governo, la caduta del premier Conte e il sofferto appoggio del M5S al neonato esecutivo Draghi. Ospite di DìMartedì, in onda su La7 nella serata del 16 febbraio, Pierluigi Bersani ha parlato della figura di Giuseppe Conte, sottolineando come non rappresentasse “l’antipolitica”. Quando il conduttore Giovanni Floris ha ricordato che l’ex premier ha iniziato la sua carriera politica governando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Governo,di: “Isì ache a me”“Isì ache a me”: l’ex segretario del Pd, Pierluigi, utilizzaper commentare la crisi di governo, la caduta del premier Conte e il sofferto appoggio del M5S al neonato esecutivo Draghi. Ospite di DìMartedì, in onda su La7 nella serata del 16 febbraio, Pierluigiha parlato della figura di Giuseppe Conte, sottolineando come non rappresentasse “l’antipolitica”. Quando il conduttore Giovanni Floris ha ricordato che l’ex premier ha iniziato la sua carriera politica governando ...

