Lirica | Michele Mariotti dirige ' Aida' con Kaufmann all' Opera di Parigi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dopo averla diretta per la prima volta con successo lo scorso luglio in Piazza del Plebiscito a Napoli, con le formazioni del Teatro San Carlo, il direttore d'orchestra pesaresetorna a interpretare '' di Giuseppe Verdi all'Opéra di, nel nuovo allestimento firmato dalla regista olandese Lotte De Beer. Lo spettacolo, che andrà in scena a porte chiuse all'Opéra Bastille, sarà trasmesso in diretta streaming il 18 febbraio alle 19.30 su Arte Concert e sul sito del Giornale della Musica (dove resterà disponibile fino al 25 febbraio), e sarà visibile in Italia e in tutta Europa. Lo spettacolo verrà trasmesso nuovamente il 21 febbraio su Arte TV, con visione limitata alla Francia e alla Germania, e il 27 febbraio su France Musique. Il cast d'eccezione vede il soprano ...

