L’infermiere? Non è un lavoro per giovani | “Urge investire”

BOLOGNA – Se mancano infermieri negli ospedali per combattere contro il Covid, è anche un problema di formazione. O meglio, è "una professione su cui nessuno ha mai investito" negli anni e che oggi "non è appetibile per i giovani". A sollevare la questione è Pietro Giurdanella, numero uno dell'Ordine degli infermieri di Bologna e presidente del Coordinamento regionale degli ordini infermieristici dell'Emilia-Romagna, intervistato oggi dall'agenzia Dire.

