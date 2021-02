Lignano | installate nuove strutture per il fitness all’aria aperta

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’outdoorè uno dei settori sportivi più dinamici e in crescita nel mercato del wellness e del. Complice anche la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, pratiche sportivecome il Calisthenics, lo streetworkout o, più in generale, l’allenamento funzionale, sono sempre più praticate da persone di ogni età. In particolare, sta spopolando una di queste discipline, il Calisthenics, uno sport a corpo libero diretto a sviluppare la muscolatura tramite il solo uso del proprio corpo e di semplici attrezzi come sbarre, parallele, anelli e spalliere. Gli esercizi vengono svolti aumentando gradualmente l’intensità di lavoro cambiando la posizione del corpo. Il termine “Calisthenics” ha origine dall’unione delle parole greche “Kalòs“, che significa bellezza, volta ...