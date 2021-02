L' idraulico intasca i gioielli mentre lavora nell' appartamento | denunciato

Ultime Notizie dalla rete : idraulico intasca

Corriere Adriatico

SENIGALLIA -approffita dei lavori in un appartamento per infilarsi in tasca alcuni gioielli dei proprietari: preso dai carabinieri, recuperata la refurtiva. I carabinieri del Nucleo Operativo e ...SENIGALLIA -approffita dei lavori in un appartamento per infilarsi in tasca alcuni gioielli dei proprietari: preso dai carabinieri, recuperata la refurtiva. I carabinieri del Nucleo Operativo e ...SENIGALLIA - Idraulico approffita dei lavori in un appartamento per infilarsi in tasca alcuni gioielli dei proprietari: preso dai carabinieri, recuperata la refurtiva. I carabinieri del ...Continuano ad arrivare ogni giorno – a Confedilizia, ma anche a deputati e senatori – le richieste di aiuto dai proprietari ...