Licenziamenti bloccati e cassa Covid fino all’estate? Il piano Draghi su sussidi e ristori

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)all’inizio dell’estate. L’indirizzo del nuovo esecutivo, sembra questo: proseguire lo stop, che va avanti ininterrottamente da marzo 2020 e dovrebbe scadere a fine marzo, e protrarre anche laintegrazionesenza quindi cambiare percorso rispetto a quello attuale.anche nel neo governoa giugno Nel frattempo il Governo, intenderebbe mettere in moto le tre riforme essenziali: ammortizzatori, politiche attive e pensioni, per consentire a chi, al termine del blocco, rimarrà senza posto di riqualificarsi e ricollocarsi oppure avvicinarsi alla pensione. Una bozza al momento, ma che sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti bloccati

Uno scenario ancora più drammatico se si considera che fino al 31 marzo sono. 'Si stima che si siano congelati circa 400mila disoccupati ', sottolinea il giuslavorista Pietro ...Uno scenario ancora più drammatico se si considera che fino al 31 marzo sono. 'Si stima che si siano congelati circa 400mila disoccupati ', sottolinea il giuslavorista Pietro ...Possibile proroga del blocco dei licenziamenti fino all'estate. Come intervenire nel mondo del lavoro per non abbandonare imprese e dipendenti?ROMA - La necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini. Il presidente del Consiglio Mario Draghi prepara il suo esordio in ...