L’Europa torna alla carica sulle spiagge italiane: vuole assegnare le concessioni ai fondi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre il settore del turismo conta i danni di un’annata disgraziata, con l’emergenza sanitaria che ha mandato in fumo almeno 53 miliardi di euro secondo gli operatori, Bruxelles torna a mettere nel mirino le nostre spiagge, puntando il dito contro il sistema di concessioni balneari attualmente vigente in Italia e chiedendo un rapido dietrofront. Un vecchio cavallo di battaglia della Troika, che da tempo ha fatto capire di voler spingere i lidi verso le mani dei fondi, pronti ad aggiudicarseli in caso di messa all’asta. E pronta a contare, ora, su un governo totalmente asservito alL’Europa. L’ultima accelerata Ue in questa direzione è arrivata proprio nei giorni in cui il Paese si trova a fare i conti con il rischio di altre chiusure, invocate da più esponenti di un esecutivo evidentemente incapace ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mentre il settore del turismo conta i danni di un’annata disgraziata, con l’emergenza sanitaria che ha mandato in fumo almeno 53 miliardi di euro secondo gli operatori, Bruxellesa mettere nel mirino le nostre, puntando il dito contro il sistema dibalneari attualmente vigente in Italia e chiedendo un rapido dietrofront. Un vecchio cavallo di battaglia della Troika, che da tempo ha fatto capire di voler spingere i lidi verso le mani dei, pronti ad aggiudicarseli in caso di messa all’asta. E pronta a contare, ora, su un governo totalmente asservito al. L’ultima accelerata Ue in questa direzione è arrivata proprio nei giorni in cui il Paese si trova a fare i conti con il rischio di altre chiusure, invocate da più esponenti di un esecutivo evidentemente incapace ...

