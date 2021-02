L' esperto | ' alterazioni rischiano di interferire con attività lavorativa'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Meno reattivi, imprigionati in una sorta di nebbia mentale, alle prese con problemi di memoria. Sono le conseguenze neurologiche di Covid-19 che persistono in alcuni pazienti anche dopo mesi dal giorno in cui hanno lasciato l'ospedale. A fotografare la sofferenza silenziosa dei reduci dalla battaglia contro Sars-CoV-2 è uno studio italiano coordinato dall'università Statale di Milano, che indaga nella fase post ospedaliera dei malati Covid, a distanza di 5 mesi: rallentamento mentale e difficoltà di memoria i sintomi più persistenti riferiti. Sono persone che si lasciano alle spalle l'ospedale e, anche se il tempo passa, continuano a fare i conti col nemico. Lamentano stanchezza e mancanza di lucidità, fatica nellequotidiane come lavorare, guidare la macchina o fare la spesa. Lo studio pubblicato sulla rivista 'Brain ...

