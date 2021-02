Leonardo Mancuso trascinatore dell’Empoli: l’obiettivo è la Serie A (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Leonardo Mancuso è il capocannoniere della Serie B. L’attaccante dell’Empoli classe ’92 sta vivendo un’ottima stagione e se gli azzurri sono primi in classifica gran parte del merito va dato a lui. Quest’anno potrebbe battere il suo record personale di gol, e magari anche raggiungere finalmente la Serie A. Il capocannoniere della Serie B Mancuso spazia sul fronte offensivo, le sue caratteristiche gli consentono di spostarsi sia sulle fasce che come punta centrale. Quest’anno per lui una stagione da favola: con 13 gol ha eguagliato il risultato dello scorso anno, e si è portato a -6 dal suo record personale in Serie B. Nella stagione 2018/19 realizzò 19 reti, ed il suo obiettivo quest’anno sarà di replicare o addirittura superare il traguardo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è il capocannoniere dellaB. L’attaccanteclasse ’92 sta vivendo un’ottima stagione e se gli azzurri sono primi in classifica gran parte del merito va dato a lui. Quest’anno potrebbe battere il suo record personale di gol, e magari anche raggiungere finalmente laA. Il capocannoniere dellaspazia sul fronte offensivo, le sue caratteristiche gli consentono di spostarsi sia sulle fasce che come punta centrale. Quest’anno per lui una stagione da favola: con 13 gol ha eguagliato il risultato dello scorso anno, e si è portato a -6 dal suo record personale inB. Nella stagione 2018/19 realizzò 19 reti, ed il suo obiettivo quest’anno sarà di replicare o addirittura superare il traguardo di ...

SilviBan : RT @FuturoVegetale: Master FUTURO VEGETALE. PIANTE, INNOVAZIONE SOCIALE, PROGETTO. Coordinamento di Leonardo Chiesi e Stefano Mancuso. ISC… - EmpoliCalcio : ? Il gol del vantaggio azzurro a Ferrara, il gol numero 13 in campionato e l'esultanza di Leonardo Mancuso ???????? - Federic30809627 : Leonardo Mancuso sarà la prima scelta del mio prossimo fantacalcio?? - EmpoliCalcio : ???? L'esultanza di Leonardo Mancuso dopo il gol vantaggio con la Spal - walnut_85 : Leonardo Mancuso un lusso per la B. Incredibile che a quasi 29 anni ancora non ha avuto una chance per giocare in serie A -