Learn Italy, imprenditore luxury Milani al fianco futuri manager internazionali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Labitalia) - Tra i testimonial di Learn Italy, agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta la migliore italianità, partendo da lingua e cultura, negli Stati Uniti e in particolare a New York, anche Alberto Milani, imprenditore del settore luxury e presidente della Camera di commercio italo-americana di New York e coordinatore di tutte le camere di commercio dell'area Nafta (North american free trade agreement). "Sono molto felice - dice Milano - di sostenere le attività di Learn Italy e di prendere parte ai corsi per incontrare gli studenti un'opportunità unica di confronto tra generazioni diverse e con persone interessate a diventare manager internazionali o, comunque, ad occuparsi di relazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Labitalia) - Tra i testimonial di, agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta la migliore italianità, partendo da lingua e cultura, negli Stati Uniti e in particolare a New York, anche Albertodel settoree presidente della Camera di commercio italo-americana di New York e coordinatore di tutte le camere di commercio dell'area Nafta (North american free trade agreement). "Sono molto felice - dice Milano - di sostenere le attività die di prendere parte ai corsi per incontrare gli studenti un'opportunità unica di confronto tra generazioni diverse e con persone interessate a diventareo, comunque, ad occuparsi di relazioni ...

Learn_Sicilian : The Castle of Donnafugata in provincia di Ragusa - A MUST SEE! ?? #photooftheday #beautiful #amazing #beauty #view… - Learn_Sicilian : ??Scala Dei Turchi - Provincia di Agrigento #photooftheday #beautiful #amazing #beauty #view #photography #travel… - RizzoEmanuele : #INTERNAZIONALIZZARE LA TUA IMPRESA... E NON SOLO...! Un consulente curerà tutte le attività del tuo #progetto di… -