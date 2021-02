Le varianti del coronavirus anche nei ricci. Uno studio rivela gli animali più “pericolosi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) anche dei comuni animali da giardino come i ricci potrebbero ospitare nuovi ceppi di coronavirus. E’ quanto emerge in un recente studio, che evidenza come i ricci, così come gli animali domestici, potrebbero ospitare nuove varianti del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. I ricercatori hanno studiato la connessione tra 411 ceppi di Covid e 876 mammiferi “ospiti”. Lo studio ha rilevato che il riccio comune, il coniglio europeo e il gatto domestico sono tutti potenziali ospiti del coronavirus, come riportano anche il Mail Online e il Daily Star Online. La ricerca ha rilevato che l’ospitalità più “alta” è il pipistrello giallo asiatico minore, comune nell’Asia ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dei comunida giardino come ipotrebbero ospitare nuovi ceppi di. E’ quanto emerge in un recente, che evidenza come i, così come glidomestici, potrebbero ospitare nuovedel virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. I ricercatori hanno studiato la connessione tra 411 ceppi di Covid e 876 mammiferi “ospiti”. Loha rilevato che ilo comune, il coniglio europeo e il gatto domestico sono tutti potenziali ospiti del, come riportanoil Mail Online e il Daily Star Online. La ricerca ha rilevato che l’ospitalità più “alta” è il pipistrello giallo asiatico minore, comune nell’Asia ...

