Le Storie vere di Sanpa, Mattea di Genova: Vincenzo lo porto sempre nel cuore, lì sono cresciuta e ho imparato tante cose che trasmetto oggi alle mie figlie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mattea ci racconta di come la droga fosse il suo rifugio, probabilmente l’evasione da una situazione familiare orribile di cui ci fa solo intuire le dimensioni e noi ascoltiamo in silenzio, stando attenti a non oltrepassare quel confine di dolore.Ciao Mattea, allora come è cominciato tutto, come sei finita nella droga?Ciao, ho cominciato a fumare marijuana a 17 anni, relativamente tardi, e poi a fare uso di eroina a 18 anni, quella era la mia sostanza preferita. Ho continuato così per 12 anni con eroina, cocaina, ma soprattutto eroina. Mi piaceva.Come la compravi?Dai vari pusher di zona, io sono genovese di nascita ma sono cresciuta a Salerno, ho fatto tutte le scuole a Salerno, ho iniziato a Salerno a fare uso di stupefacenti, poi anche a Genova e anche lì ne facevo uso e la compravo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ci racconta di come la droga fosse il suo rifugio, probabilmente l’evasione da una situazione familiare orribile di cui ci fa solo intuire le dimensioni e noi ascoltiamo in silenzio, stando attenti a non oltrepassare quel confine di dolore.Ciao, allora come è cominciato tutto, come sei finita nella droga?Ciao, ho cominciato a fumare marijuana a 17 anni, relativamente tardi, e poi a fare uso di eroina a 18 anni, quella era la mia sostanza preferita. Ho continuato così per 12 anni con eroina, cocaina, ma soprattutto eroina. Mi piaceva.Come la compravi?Dai vari pusher di zona, iogenovese di nascita maa Salerno, ho fatto tutte le scuole a Salerno, ho iniziato a Salerno a fare uso di stupefacenti, poi anche ae anche lì ne facevo uso e la compravo ...

imreby : non c'è il potere dell'amore in 'ste storie vere c’è solamente l’amore per il potere - faribona : @Alessan51908287 Vabbè amo c’è chi preferisce le storie fake e chi quelle vere come noi prelemi - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: È nato prima l'uomo o la carta bollata? Storie incredibili (ma vere) di u… - _0189864274021 : #GFVIP per come si è comportata penso che queste storie siano vere . - julesvandemberg : Sto seguendo le storie su the kingdom of the wicked e tutte le mie paure si sono rivelate vere. -