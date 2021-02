Le scarpe rosse al funerale di Ilenia Fabbri raccontano più di mille parole (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo scorso 6 febbraio la tranquilla realtà di Faenza è stata sconvolta da uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi tempi. Erano le sei di mattina quando Ilenia Fabbri, 46 anni, è stata sgozzata da un assassino che l’ha aggredita alle spalle e le ha reciso il collo con quella che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l’arma del delitto: un coltello da cucina grossolanamente ripulito e abbandonato nel lavello del vano cucina in cui è stato ritrovato il cadavere della donna. I fatti sono ormai noti: in un’altra stanza dell’abitazione si trovava un’amica intima della figlia di Ilenia che quando ha sentito le urla della vittima ha avvertito telefonicamente i familiari pensando all’intrusione di un ladro. La figlia e l’ex marito di Ilenia si trovavano in auto in viaggio verso Milano e, dopo aver dato a loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo scorso 6 febbraio la tranquilla realtà di Faenza è stata sconvolta da uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi tempi. Erano le sei di mattina quando, 46 anni, è stata sgozzata da un assassino che l’ha aggredita alle spalle e le ha reciso il collo con quella che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l’arma del delitto: un coltello da cucina grossolanamente ripulito e abbandonato nel lavello del vano cucina in cui è stato ritrovato il cadavere della donna. I fatti sono ormai noti: in un’altra stanza dell’abitazione si trovava un’amica intima della figlia diche quando ha sentito le urla della vittima ha avvertito telefonicamente i familiari pensando all’intrusione di un ladro. La figlia e l’ex marito disi trovavano in auto in viaggio verso Milano e, dopo aver dato a loro ...

stefanodonno75 : Associazione La Girandola - Lecce: Sogni vestiti e Cento scarpe rosse per dire basta ... - TessaTrisRose : Hanno vinto le scarpe rosse alla fine - magi149 : ospite fisso il ??con le scarpe rosse e la bicicletta gialla??????? #staseraitalia - avv_migliavacca : Tra occhiali gialli e scarpe rosse, non so cosa sia peggio #StaseraItalia - infoitinterno : Al funerale di Ilenia le amiche indossano scarpe rosse: 'L'ex marito la voleva ammazzare' -