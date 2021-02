Le rivelazioni sconvolgenti sulla morte di Maradona | le pillole sciolte nella birra | il vino e le ustioni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arrivano nuove incredibilidi Diego Armando, a parlare è stata Griselda Morel, psicopedagoga del figlio Dieguito Fernando. Il mondo del calcio continua a piangere ladel calciatore più forte di tutti i tempi, nel frattempo la donna è stata ascoltata come testimone e ha svelato retroscena veramente inquietanti. “Monona (ossia la cuoca Milagros Rodríguez) ci ha detto che uno dei custodi avrebbe calpestato lee le avrebbe messedi Diego, in modo da farlo dormire la notte. Se Diego si alzava alle 9 del mattino e chiedeva della, gliela davano”. La figlia di: “se mi suicido di chi è la colpa?” Le altresu ...

CalcioWeb : Nuove rivelazioni sconvolgenti sulla morte di Diego Armando #Maradona - NovellaTeresa : @GiorgiaMeloni @ECRparty Sta uccidendo il mondo, la Cina, coperta dall'OMS, contro la ricercatrice, che aveva fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazioni sconvolgenti

CalcioWeb

, che potrebbero peggiorare ulteriormente la posizione degli indagati: ' Monona (ossia la cuoca Milagros Rodríguez) ci ha detto che uno dei custodi avrebbe calpestato le ...Ariane non è la sola a voler fare a Tim. Anche Christoph, tornato dalla Thailandia , si appresta a dire al figlio che grazie al DNA che gli ha fatto avere Linda potrà ...In un ultimo aggiornamento del suo lavoro sono stati rivelati i dettagli del nuovo romanzo di prossima uscita nelle librerie.La relazione tra Louise e David continua ma prende presto una brutta piega. Louise si ritrova intrappolata in una rete di bugie e rivelazioni inquietanti, mentre cerca di indagare il rapporto morboso ...